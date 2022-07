Camila Pitanga se junta ao time de jurados do Emmy Internacional - AFP

Camila Pitanga se junta ao time de jurados do Emmy InternacionalAFP

Publicado 26/07/2022 21:25

Rio - Camila Pitanga surpreendeu os fãs, nesta terça-feira, ao revelar que faz parte do júri que selecionará as série indicadas para uma das categorias do Emmy Internacional, que reconhece os melhores programas de TV exibidos e produzidos fora dos Estados Unidos. Em postagem no Instagram, a atriz comentou a experiência de analisar as produções que podem concorrer ao prêmio de melhor série de drama.

fotogaleria

"Muito feliz e honrada por estar junto com esse grande time. Parte do time Warner Bros. Discovery, profissionais do audiovisual e talentos da América Latina, convidados para fazer parte do painel de jurados, a Semi-Final Round of Judging, e selecionar os indicados na categoria Best Drama Series do International Emmy. Já estive na cerimônia com novela indicada, como convidada e agora, como parte do júri", começou a artista, na legenda da foto em que posa com os colegas jurados.

Em seguida, Camila falou sobre o processo que envolve a seleção das séries que disputarão pelo prêmio a ser entregue no dia 21 de novembro. "Foram momentos de imersão total em produções inglesas, horas e horas de conteúdo minuciosamente analisado para definir os indicados para a cerimônia em novembro. Tudo muito especial!", declarou.

Camila Pitanga esteve na cerimônia de entrega do Emmy Internacional no ano passado, em Nova York, como convidada da plataforma de streaming HBO Max. Em 2013, a atriz celebrou a vitória na categoria de melhor telenovela com "Lado a Lado", folhetim de Claudia Lage e João Ximenes Braga que protagonizou ao lado de Marjorie Estiano. A trama ainda levou a melhor contra "Avenida Brasil", outra produção da TV Globo que disputou o prêmio no mesmo ano.

Confira: