Ludmilla apoia MC Soffia após relato no ’MTV MIAW’ - Reprodução/Instagram

Ludmilla apoia MC Soffia após relato no ’MTV MIAW’Reprodução/Instagram

Publicado 27/07/2022 19:58 | Atualizado 27/07/2022 20:02

Rio - MC Soffia relatou um descaso que sofreu da produção do MTV MIAW durante a premiação nesta terça-feira (26). A rapper foi uma das indicadas à premiação na categoria "Black Star Rising por BET" e, ao chegar ao local, notou que seu convite dava acesso apenas à pista, com o público geral, e não ao camarote, assim como outros artistas indicados e famosos.

fotogaleria

"Para mim, não tem cadeira, mas para outros artistas têm. Tudo bem, não nasci para ficar em camarote", desabafou ela. "Será que ser artista no Brasil significa ter grandes números? Por isso não sou valorizada?", questionou.

Nossa gente super chateada com a @MTVMiawBrasil eu concorrendo a premiação me colocaram na pista no meio da multidão, sem valorizar mais uma vez minha caminhada de artista! — Mc Soffia (@mcsoffia) July 27, 2022

Ludmilla, por sua vez, não tardou em apoiar a artista. "No meu fervo e em todos meus rolês, você sabe que é convidada vip, né?", disse ela. "Quando a luta é grande, a recompensa é maior ainda", completou a cantora, que colocou Mc Soffia entre os convidados da gravação do "Numanice#2", evento fechado que ocorreu no Museu do Amanhã.