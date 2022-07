Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

Larissa ManoelaReprodução/Instagram

Publicado 26/07/2022 18:29

Rio - Larissa Manoela pegou os fãs de surpresa, nesta terça-feira, ao revelar seu novo visual em postagem nas redes sociais. Depois de encerrar as gravações de 'Além da Ilusão', a atriz trocou o cabelo ruivo de Isadora por fios castanhos, além de aparecer com madeixas mais longas.

fotogaleria

A mudança agradou os fãs, que encheram a atriz de elogios pelo visual renovado: "Amei", comentou a atriz Juliana Xavier. "Cada dia mais linda", afirmou uma seguidora. "Perfeita demais", disse outra admiradora. "Maravilhosa", escreveram alguns internautas.

Quem também apareceu nos comentários da postagem foi André Luiz Frambach, com quem Larissa Manoela assumiu o namoro recentemente. "Quando a gente pensa que não tem como ficar mais linda, BOOOM, aparece assim", disparou o ator de 'Cara e Coragem'. "Difícil a nossa vida dos meros 'mortais'", continuou ele, que ainda se declarou para a amada: "Você me transforma todo dia e me transformou".

Confira: