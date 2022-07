Aline Campos - Reprodução/Instagram

Aline Campos Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2022 19:27 | Atualizado 26/07/2022 19:30

Rio - Aline Campos, de 34 anos, fez um alerta para quem tem o costume de aceitar bebidas na balada. O conselho surge após a atriz afirmar publicamente ter sofrido dois episódios de estupro: aos 17 e 19 anos. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ela fez um relato sobre a primeira vez que foi estuprada.

fotogaleria

"Estava em uma festa e acho que colocaram alguma droga na minha bebida, acredito que foi o famoso 'boa noite, Cinderela'", disse ela, que afirma ter apenas alguns "flashes", em na cama de um quarto com dois homens. "Lembro de tentar reagir e apagar. Fui vencida pelo sono", continuou.

A experiência de colocarem substância em sua bebida se repetiu, só que desta vez em uma viagem internacional. "Colocaram novamente algo na minha bebida, mas minhas amigas me protegeram e ficaram ao meu lado o tempo todo", enfatizou. "Por isso, não tome bebida no copo de ninguém, fique atenta ao seu copo na balada e não aceite bebida de gente estranha", recomendou Aline.

Já aos 19, a atriz relatou sobre um homem que a procurou para oferecer um trabalho no exterior. "Eu sempre fui muito independente e sonhava em conquistar minhas coisas e acreditei nele. Ele me pediu para ir encontrá-lo em um shopping e fui", disse ela, que supostamente tinha ido conversar sobre um trabalho para dançarina. "Estranhei, pois [ele] tinha pedido para ir de saia e salto alto. Como era um lugar público, achei que não tinha problema. Depois, ele me chamou para ir até o escritório dele para mostrar eu dançando", contou. Foi nesse local que o abuso aconteceu.

"Ele começou a passar a mão no meu corpo. Eu na hora falei para parar e saí de lá correndo. Entrei em um táxi e fui chorando para casa. Me senti muito mal, uma confusão na mente e só consegui falar sobre isso depois de cinco anos de terapia", detalhou.

A coragem para expor os abusos sexuais sofridos surgiu logo após o caso da atriz Klara Castanho, que engravidou por conta de um estupro e entregou voluntariamente o bebê gerado à adoção, vir a público. Elas atuam juntas no filme "Férias Trocadas", de Bruno Barreto, com estreia prevista para o final deste ano. No longa, Aline interpreta a mãe de Klara.

"Eu e a Klara criamos uma relação grande de amizade por conta do filme. Ficamos um mês juntas na Colômbia, convivendo e gravando", explicou. "Ao ver a coragem que ela teve de relatar tudo o que passou me senti motivada e inspirada a mostrar que essa violência é mais comum do que a gente imagina e que acontece com muitas mulheres", disse Aline, ressaltando que violências sexuais acontecem, principalmente, com aspessoas conhecidas.

"Eu sofri, minha mãe também sofreu violência sexual. Dentro do nosso meio acontece com muita gente. Precisamos falar sobre isso para que quem for vítima não se esconda, pois precisamos denunciar. Só assim terá punição dos estupradores para que não façam isso com outras pessoas", reforçou.

Recentenmente, Aline Campos assumiu um relacionamento com Jesus Luz.