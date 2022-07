Ex-BBB Eliezer revela preocupação com 'risada de porco' ao contar que passará por cirurgia no nariz - Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2022 17:51 | Atualizado 26/07/2022 17:56

Rio - Eliezer Netto usou as redes sociais para revelar que está prestes a passar por uma cirurgia no nariz. Nos Stories do Instagram, o ex-BBB contou que realizará o procedimento para corrigir um desvio no septo por ter problemas de respiração. No entanto, o designer demonstrou que sua preocupação é com a possibilidade de perder sua característica "risada de porco", que assustou os participantes do "BBB 22" logo no início do reality show.

"Minha risada de porco pode ser por conta disso. Imagina se minha risada de porco acabar", escreveu o ex-brother na legenda do vídeo publicado. "Existe muita possibilidade de eu perder minha risada depois da cirurgia. A gente não sabe o porquê da minha risada, mas por conta dessa esponja inchar muito, além de fazer com que eu respire mal, é por isso que sempre estou com o nariz entupido. Como essa curvatura fica espremendo essa parte, fico com o nariz entupido o tempo todo e dá dor de cabeça", explicou.

Na última segunda-feira, a influenciadora Viih Tube precisou dar uma bronca nos fãs após postar as fotos de uma viagem às Ilhas Maldivas em que aparece sem Eliezer, com quem vive um affair. "Gente, é uma viagem que estava marcada com a minha família há muito tempo. E ele tinha as coisas dele em São Paulo. Porque a gente não nasceu grudado, tá? É normal eu sair aqui, ele sair lá. Normalizem isso, pelo amor de Deus", pediu a ex-sister após fãs cobrarem a presença do rapaz no passeio.