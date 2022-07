Lorena Improta e Léo Santana comemoraram 10 meses de Liz - Reprodução/Instagram

Lorena Improta e Léo Santana comemoraram 10 meses de Liz Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2022 15:51

Rio - Lorena Improta e Léo Santana comemoraram nesta terça-feira (26) os 10 meses de Liz, primeira filha do casal. Com o tema emojis, a celebração aconteceu na casal da dançarina e do cantor, em Salvador, na Bahia.

fotogaleria "Se ela representa tantos emojis, por que não comemorar os 10 meses com eles? Que Deus te abençoe sempre minha filha e que você nunca perca esse sorriso que ilumina nossas vidas todos os dias", escreveu Lorena.