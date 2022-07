Zeca Pagodinho posa com os netos - Reprodução do Instagram

Publicado 26/07/2022 13:26 | Atualizado 26/07/2022 13:33

Rio - Zeca Pagodinho, de 63 anos, encantou os internautas ao publicar uma foto com os quatro netos, Noah, Catarina, Miguel e Domênico, no Instagram, nesta terça-feira. O cantor compartilhou a imagem na rede social para celebrar o Dia dos Avós.

"Nada como comemorar o Dia dos Avós ao lado dos netos! E, este ano, o Zeca Pagodinho é tetra: Noah, Catarina, Miguel e Domênico formam o quarteto mais fofo do mundo do samba! Ô sorte desse vovô", escreveu ele na legenda.

Filha de Zeca, Eliza Piquet falou sobre os bastidores da foto através dos comentários. "Pra gente conseguir tirar essa foto por trás das câmeras é o melhor! Tadinho meu filho todo torto", comentou ela, que é mamãe de Domênico. Os internautas também reagiram à imagem. "Ter um avô desses deve ser massa oh", comentou um. "Quanto amor eternizado em uma foto", disse outro. "Feliz e abençoado dia dos avós", desejou um terceiro.

Carnaval 2023

Zeca Pagodinho será homenageado pela Grande Rio no Carnaval do ano que vem. A confirmação veio através de uma publicação no Instagram da agremiação, em maio. "Agora, sim, é oficial! O enredo da Grande Rio para o carnaval de 2023 irá reverenciar o universo musical de Zeca Pagodinho, artista cuja obra é um olhar para os subúrbios, a 'velha Baixada', as festas de rua, a religiosidade popular".