Anitta usa look revelador em desfile de grife na Itália - Reprodução do Instagram

Anitta usa look revelador em desfile de grife na ItáliaReprodução do Instagram

Publicado 26/07/2022 12:06 | Atualizado 26/07/2022 12:10

Rio - Anitta conquistou mais uma feito inédito em sua carreira. Nesta terça-feira (26), a cantora comemorou sua primeira indicação ao VMA, concorrendo na categoria de "Melhor Latino", com a música "Envolver".

fotogaleria

"Primeira vez, Primeira vez, primeira vez.. Colecionando primeiras vezes", escreveu ela. "Pela primeira vez na história uma artista brasileira foi nomeada ao VMA", pontuou.



Anitta é a primeira artista brasileira solo a ser indicada, pois Any Gabrielly, do "Now United", foi indicada ao prêmio em 2020 com "Melhor Grupo".

A cantora recebeu a notícia enquanto se recupera em casa de uma cirurgia para tratar endometriose.