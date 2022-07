Luan Santana e Izabella Cunha estão noivos - Eduardo Martins / Agnews

Luan Santana e Izabella Cunha estão noivosEduardo Martins / Agnews

Publicado 26/07/2022 12:08 | Atualizado 26/07/2022 12:50

Rio - Luan Santana, de 31 anos, e Izabella Cunha estão noivos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor, ao Dia, nesta terça-feira, sem dar mais detalhes sobre o momento. O pedido de casamento foi feito há duas semanas. No entanto, o assunto veio à tona após o casal surgir usando uma aliança nos bastidores do 'Luan City Festival', em Goiânia, neste domingo.

fotogaleria

Além de uma boa fase pessoal, o artista também vive um bom momento profissional. Ele lançou o 'Luan Cuty Festival', no estacionamento do Serra Dourada, em Goiânia, no domingo, e reuniu uma multidão de fãs. O evento contou com os shows de Murilo Huff, Diego e Victor Hugo, Matheus Fernandes e dele, claro. Emocionado, o Luan relembrou o início de carreira e dedicou à mãe, Marizete Santana, a grandiosidade do projeto.

Reação dos fãs

Após a confirmação do noivado de Luan Santana e Izabella Cunha, os internautas reagiram à notícia nas redes sociais. "Fico muito feliz pelo Luan estar nesse momento tão incrível da vida dele. Que este noivado seja muito abençoado", comentou um usuário do Twitter. "É Luan Santana eu te entendo eu também pediria essa mulher em casamento", disse outro.

Alguns admiradores do artista ainda relembraram o antigo noivado do cantor. Ele pediu Jade Magalhães em casamento, em 2019, após onze anos de namoro. O relacionamento dos dois chegou ao fim em outubro de 2020. "Socorro, o Luan Santana demorou aquele tempo todo para pedir a Jade em casamento (que foi lindo o pedido.) E agora com essa menina eles já estão noivos", destacou um fã. "Luan Santana e Izabela noivos e eu ainda não superei o término dele com a Jade", admitiu outro.

Veja:

Fico muito feliz pelo Luan estar nesse momento tão incrível da vida dele. Que este noivado seja muito abençoado @luansantana — klara (@OliveiraaKlara) July 25, 2022

É Luan Santana eu te entendo eu também pediria essa mulher em casamento https://t.co/T7QTzW2DSq — bia (@clarkemontini) July 25, 2022

O noivado pode ter sido no off mas eu quero ver tudo desse casamento hein senhor Luan Santana — Kath | Santanetes RJ (@KathSGomes) July 25, 2022

o luan santana vai casar — Duda (@mariiabonfim) July 26, 2022

Socorro, o Luan Santana demorou aquele tempo todo para pedir a Jade em casamento (que foi lindo o pedido.) E agora com essa menina eles já estão noivos — Maria (@themari_aa) July 26, 2022

Luan Santana e Izabela noivos e eu ainda não superei o término dele com a Jade — Nalaura (@Cauz_00) July 26, 2022