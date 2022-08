Eliezer explica como será realizado o procedimento - Reprodução Instagram

Publicado 09/08/2022 16:48 | Atualizado 09/08/2022 17:43

Rio - Eliezer saiu do 'BBB 22' e, quase cinco meses depois, segue chamando atenção na internet. Isso porque, além do seu namoro com a youtuber Viih Tube, o designer realizou um procedimento inusitado. Após passar por um implante capilar na região da barba na última semana, Eli divulgou nesta terça feira (9), o primeiro resultado da cirurgia.

O rosto ainda está inchado mas já é possível ver resultados, como disse na legenda do post: "4° dia pós transplante, já está cicatrizando, meu rosto já desinchou bastante e já estou me sentindo barbudo". Para os seus seguidores, Eliezer tirou as dúvidas de como é realizado o procedimento: "Na prática ele tira aqui de trás [do cabelo] e vai implantar na barba e na cabeça. Tira de um lugar e põe em outro".

O ex-BBB se envolveu em uma pequena polêmica envolvendo uma fã por causa da sua cicatrização. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, o designer recusou tirar uma foto, e relatou o mal estar em postagem no Twitter.

"No aeroporto fulano: 'Vamos tirar uma foto?'. Eu: 'Oii, acabei de fazer um procedimento e ainda está cicatrizando. Podemos fazer outro dia?'. Fulano: 'Está achando que é quem para negar uma foto?'. Brincadeira, né?", escreveu ele.

