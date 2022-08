Maíra Cardi homenageia amiga nas redes sociais e faz desabafo - Reprodução / Instagram

Maíra Cardi homenageia amiga nas redes sociais e faz desabafoReprodução / Instagram

Publicado 09/08/2022 13:57

Rio - Maíra Cardi, de 38 anos, usou as redes sociais, na tarde desta terça-feira, para falar sobre recomeços e também, prestar uma homenagem à amiga, Marcia Parames Gould. No Instagram, a influenciadora, que está passando uma temporada nos Estados Unidos, garantiu que atualmente, tornou-se uma nova versão de si mesma e agradeceu pelo apoio de Marcia nos momentos difíceis.

"E o passado se mistura ao presente de tal maneira que, finalmente, fica no lugar onde deveria estar há muito tempo. Há dores que somente o tempo cura, mas existem dores que nem o tempo cura. Entra aqui, então, o amor e a gratidão ou, como alguns chamam, Deus. Que no fundo se funde no mesmo rio onde tudo começa e termina. Dono do bem e do 'mal' (mal esse que sempre foi o bem necessário para nossa evolução)!", iniciou Maíra na publicação.

"Deus fala de duas maneiras: no amor e na dor. Eu sempre escolho o jeito mais teimoso e dolorido! Dia 02 de agosto de 2021 matei algumas versões de mim! Matei todo amor que eu tinha por mim e pelo meu 'eu' ingrata, egoísta, triste, fraca, depressiva, morta", acrescentou.

"Dia 03 de agosto de 2021 nasceu meu novo eu! Gritando, berrando, suplicando pela piedade da vida, pela minha nova fase! Onde o passado não está mais no passado (e nem no presente)! Às vezes, chego a pensar se ele existiu mesmo ou se 'vivemos' um surto coletivo — único, magico, mas nem de perto tão importante quanto o agora!", pontuou a influenciadora.

Ao final do post, Maíra aproveitou para agradecer toda a ajuda da amiga, Marcia Parames, durante momentos delicados de sua vida. "Gratidão, minha irmã! Nem nessa vida e nem na vida eterna eu conseguirei ser grata o suficiente pelo seu amor ter me devolvido a vida! Desculpa por ter 'roubado' seu nascimento para ser meu também… Deus é tão bom que agora somos gêmeas de alma! Obrigada por passar seu aniversário no chão comigo, obrigada por tanto amor, tanta oração, tanta meditação, tanto altruísmo e tanta dedicação. Obrigada por me ensinar como caminhar para frente, obrigada por não desistir da minha vida enquanto eu nem estava mais nela! Te amo até doer!", finalizou a influenciadora, que é casada com Arthur Aguiar.