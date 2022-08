Inês Brasil e Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 09/08/2022 13:30

Rio - Inês Brasil decidiu expor a polêmica envolvendo Anitta. A influenciadora está acusando a cantora de utilizar sua imagem sem autorização na divulgação do álbum "Versions of Me". Na época, a capa do projeto viralizou nas redes sociais com vários famosos e anônimos compartilhando montagens inspiradas na arte original. Visando o marketing do seu trabalho, Anitta escolheu alguns desses registros para repostar em suas redes. Mas Inês garante que não foi notificada e nem liberou o uso de sua imagem. Revoltada, foi às redes para afirmar que está sendo maltratada pela artista.

"Não aceito ninguém querer botar o dedo na minha cara, porque Anitta tentou botar e não deu pra ela, porque respeito é bom e eu gosto. Eu não estou aqui nesse mundo pra ficar falando de Anitta, não foi a Anitta que me ajudou quando precisei. Muitos que não sabem ficam falando que Anitta me ajudou a colocar comida na minha casa quando precisei. Vão orar e parar de me caluniar", começou Inês.



"Respeito é bom e eu gosto, e Anitta não veio com respeito comigo no Direct. Ela não veio com respeito, não falou boa tarde, nem meu nome. Veio falar que eu vou ter que fazer tal vídeo, que o irmão dela já falou com meu assessor", continuou.



"Eu não sou nenhuma cachorra, assim como ela também não é. Não é porque ela é mais rica, porque famosa nós duas somos, mas respeito é bom e eu gosto, coisa que ela não me deu", finalizou a influenciadora.