Amanda Seyfried - Reprodução/Instagram

Amanda SeyfriedReprodução/Instagram

Publicado 09/08/2022 18:31

Rio - Amanda Seyfried revelou que carrega um arrpendimento quanto as cenas de nudez que precisou fazer no início de sua carreira. Hoje aos 36 anos, a atriz, em entrevista para a revista "Porter", afirmou que aceitava as cenas para não correr o risco de ser demitida.

fotogaleria

"Tendo 19 anos de idade, andando por aí sem roupa íntima, tipo, você está brincando? Como eu deixei isso acontecer? Ah, eu sei por que: Eu tinha 19 anos e não queria irritar ninguém, e queria manter meu emprego. É por isso", explicou Amanda.



A atriz ficou conhecida por seus papéis em filmes como Meninas Malvadas (2004), Mamma Mia! (2008), Garota Infernal (2009), Cartas Para Julieta (2010), entre outros.