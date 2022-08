Juliana Didone participou do podcast - Reprodução/Instagram

Juliana Didone participou do podcast Reprodução/Instagram

Publicado 09/08/2022 18:16

Rio - Juliana Didone revelou durante participação no podcast "Papagaio Falante" que sofreu com anorexia durante a pré-adolescência. A atriz de 37 anos afirmou que a pressão para manter o corpo magro no início da carreira como modelo causou a doença.