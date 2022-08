Klara Castanho é Ângela na segunda temporada de Bom Dia, Verônica - Reprodução/Instagram/Laura Campanella

Klara Castanho é Ângela na segunda temporada de Bom Dia, VerônicaReprodução/Instagram/Laura Campanella

Publicado 09/08/2022 14:37

Rio - Klara Castanho usou as redes sociais, nesta terça-feira, para comemorar o sucesso da segunda temporada de "Bom Dia, Verônica". Os novos episódios da série policial chegaram à Netflix na última quarta-feira, com a estreia da atriz de 21 anos na trama, interpretando Ângela. Em postagem no Instagram, a artista abriu o álbum de fotos dos bastidores da produção e celebrou a repercussão do suspense estrelado por Tainá Müller, com direção de José Henrique Fonseca.

fotogaleria

"Estreamos há quase semana e seguimos no TOP 3. Obrigada por abraçarem nossa arte!", escreveu Klara, na legenda da publicação. Nas fotos, ela aparece ao lado da protagonista da série e de outros colegas como Liza Del Dala, Camila Márdila e Reynaldo Gianecchini, que dá vida a Matias, líder religioso de uma seita e pai abusivo de Ângela.

Horas antes dos novos capítulos serem disponibilizados, na semana passada, Klara Castanho surgiu em vídeo nos Stories do Instagram pela primeira vez desde que teve uma gravidez exposta e revelou ter sido vítima de violência sexual. Na ocasião, a atriz atualizou os fãs sobre seu estado emocional após vir a público sobre o caso e se tornar um dos nomes mais comentados nas redes sociais.

"Antes de mais nada queria agradecer todo amor, carinho, cuidado e acolhimento, que eu recebo e recebi. Queria agradecer a todo mundo que compartilhou a própria história. Estou voltando a trabalhar. Eu e minha família, a gente está se recuperando, recuperando a nossa força, a gente está vivendo um dia após o outro", afirmou a jovem artista.

Confira: