Na reta final da gravidez, Viviane Araújo exibe barrigão em treino Reprodução / Instagram

Publicado 09/08/2022 13:09

Rio - Viviane Araújo, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para mostrar aos seguidores a rotina de exercícios que tem mantido durante a reta final da gravidez. No Instagram, a atriz compartilhou registros de seu treino, deu dicas de constância para os fãs e também, exibiu o barrigão de oito meses de gestação de seu primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão.

"Uma dica que eu dou para gente não deixar de lado de cuidar da nossa saúde é não pensar. Coloca a roupa e vai treinar, gente", iniciou Viviane nos stories. "Eu sou assim. Ou vou para academia, ou faço meu treino aqui em casa, de 20 minutinhos. E já fico assim, com aquela sensação de dever cumprido, o dia já começa bem", incentivou a atriz, que posteriormente, compartilhou registros de momentos do exercício físico, onde realizou vários agachamentos.

Viviane também contou aos seguidores que tem feito consultas constantes para saber como está a saúde do bebê. "Agora, nessa reta final, toda semana a gente tem que ver como está o Joaquim", afirmou a atriz, que engravidou através do procedimento de fertilização in vitro com o óvulo de uma doadora.

"Eu fiz muita questão de deixar bem claro como eu engravidei, de como foi todo o processo, para que realmente eu possa ajudar muitas mulheres, que têm esse desejo, que têm esse sonho e que acham que é impossível. Eu sei que, muitas das vezes, elas veem mulheres da minha idade engravidando e acham que 'está tudo bem', mas, de fato, não sabem como é que foi e como é que aconteceu. Por isso que fiz questão de contar como foi meu processo, para que realmente possa ajudar essas mulheres, para que realmente desmistifique um pouco a questão da ovodoação", contou Viviane a "Quem", no início da gestação.