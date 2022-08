Isabella Scherer fala sobre ’perrengue’ na cozinha na reta final da gravidez - Reprodução / Instagram

Isabella Scherer fala sobre ’perrengue’ na cozinha na reta final da gravidezReprodução / Instagram

Publicado 09/08/2022 10:21 | Atualizado 09/08/2022 10:23

Rio - A influenciadora e atriz, Isabella Scherer, de 26 anos, usou as redes sociais, na última segunda-feira, para falar sobre as dificuldades enfrentadas na reta final de sua gravidez de gêmeos. No Instagram, a jovem, que venceu o programa culinário "Masterchef Brasil 2021", contou aos seguidores que a barriga a impedia de se aproximar do fogão, na hora de cozinhar.

fotogaleria

"Hoje eu fui liberada para passear... Como se eu conseguisse fazer alguma coisa, né? Mas eu posso fazer massagem, cortar o cabelo, não preciso mais ficar de repouso como estava", iniciou Isabella, comemorando a decisão médica. "E aí, eu estou fazendo o que? Cozinhando! Mas eu não consigo ficar em pé, não... Estou aqui sentada fazendo um risotto", afirmou, mostrando o banco em que estava sentada, de frente ao fogão.

"Eu simplesmente não consigo chegar perto", admitiu a influencer após tentar cozinhar de pé e ser impedida pelo tamanho da barriga.

Recentemente, a influenciadora, que está à espera de um menino e uma menina com Rodrigo Calazans, afirmou que ambos pesavam 2,7 e 2,1 quilos, respectivamente, e desabafou sobre a falta de mobilidade na reta final da gestação. "Juro! O médico tinha falado que com 34 semanas era quando as mães de gêmeos falavam 'meu Deus, ferrou' (risos). E eu estou assim! Não consigo mais me mexer, gente! Sério, mudou tudo de uma semana para cá", contou via stories.