Rio - Anitta, de 29 anos, abriu o jogo e contou se participaria do 'Big Brother Brasil', em entrevista ao 'PodDelas', apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, na noite desta segunda-feira. A cantora afirmou, inclusive, que adora acompanhar o reality show global.

"Tenho espírito de subcelebridade dentro de mim. Por mim, se deixar, estou no Big Brother na edição que vem. Se me soltar, eu vou. Fazer um negocinho de sub é comigo mesmo. Adoro assistir a essas coisas", disse a Poderosa.

No podcast, Anitta também manifestou a vontade de atuar em um filme. "Já fiz, mas foi uma pontinha. Nunca foi um filme inteiro", disse ela, que não tem preferência de personagem. "Tanto faz, quero fazer algo que seja diferente de mim. Quero fazer bem feito. Estou fazendo aula (de atuação) desde a pandemia. Fui fazer uns testes, Teve um que me preparei muito, mas não passei. Teve outro surpresa e passei". Logo em seguida, a cantora disse que está prestes a realizar seu desejo. "Eu aceitei alguns convites".

Durante a entrevista, a dona do hit 'Envolver' voltou a falar sobre seus planos de aposentadoria. "Não é segredo que eu tenho essa vontade. Falo desde sempre que não vou esperar ficar velha para parar, vou parar cedo. Não de trabalhar, mas de fazer música do jeito que eu faço. Talvez eu continue fazendo por diversão, por esporte, por amor. Mas não tenho vontade do compromisso de ter um hit, de fazer sucesso, de estar bombando", afirmou ela, que já atingiu todas as metas que tinha para sua carreira.

