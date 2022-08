Preta Gil comemora aniversário com festão e amigos famosos

Rio - Preta Gil celebrou a chegada de seus 48 anos em grande estilo. Ela promoveu um festão no Museu do Amanhã, no Rio, na noite desta segunda-feira. Logo na chegada ao local, a cantora trocou beijinhos com o marido, Rodrigo Godoy. Para a ocasião, a filha de Gilberto Gil caprichou no look: um vestido prateado de manga longa.

O evento contou com a presença de vários famosos. Entre eles estavam: Angélica e Luciano Huck, Carolina Dieckmann e o marido, Tiago Worcman, Marcelo Serrado e a esposa, Roberta Fernandes, Lulu Santos e o noivo, Clebson Teixeira, Gominho, Thaynara OG, Ana Carolina, Paolla Oliveira, Cris Vianna, Vitória Strada, Marcella Rica, Mariana Rios, Iza e Sérgio Santos, Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Bella Campos, Débora Nascimento e Ícaro Silva.

Relatar erro