Amaury Nunes grava vídeo em comemoração ao aniversário do filho, Enrico, e Karina Bacchi rebateReprodução / Instagram

Publicado 09/08/2022 18:53 | Atualizado 09/08/2022 18:54

Rio - O ex-marido de Karina Bacchi, Amaury Nunes, se pronunciou após ser criticado pela atriz por publicar um vídeo em que parabeniza o filho do casal, Enrico, pelo aniversário de cinco anos. Nesta terça-feira, o ex-jogador de futebol voltou ao Instagram para se defender de ataques que recebeu nas redes sociais e apelou à artista que libere o herdeiro para celebrar o Dia dos Pais, em meio à briga judicial.

"Em primeiro lugar, gostaria de agradecer de coração as inúmeras mensagens que recebi. Eu realmente estou sem ver meu filho desde o dia 17 de abril. Também não vi meu filho no dia do aniversário dele, por isso decidi fazer aquele vídeo de coração aberto", começou ele. Amaury e Karina anunciaram a separação em maio deste ano, após quatro anos de casamento.

Em seguida, o empresário falou sobre as postagens em que a apresentadora citou a briga judicial entre o ex-casal, dando a entender que Amaury não teria direito à guarda do filho gerado por uma inseminação artificial com o material genético de um doador estrangeiro. "Eu jamais teria feito qualquer tipo de acusação desse jeito. Principalmente, por respeito ao nosso filho, à pessoa (que é a mãe do meu filho) e à tudo que passamos nesses cinco anos", declarou.

"Compartilhamos momentos maravilhosos e obstáculos. Não precisei apagar nenhum vídeo ou foto, não bloqueei comentário. As pessoas que conviveram com a gente, minha família, a família dela, nossos amigos, as funcionárias que viviam com a gente em casa... Todas as pessoas sabem da minha índole, do meu caráter, do pai que fui e sou para o nosso filho. Espero que a gente consiga resolver a situação sem mais polêmicas, brigas, insinuações", pediu Amaury.

O ex-atleta completou o desabafo lembrando da data especial que será comemorada no próximo domingo, dia 14: "Que você tenha discernimento, que a gente possa retomar a nossa convivência o quanto antes. E que no Dia dos Pais, ele possa passar com o pai dele", finalizou.

Relembre a polêmica

A briga pública entre Karina Bacchi e o ex-marido, Amaury Nunes, teve início nesta segunda-feira, após o ex-jogador homenagear o filho, Enrico, no aniversário do herdeiro. O empresário aproveitou para desabafar sobre estar longe do menino nessa data especial e acabou levando uma invertida da apresentadora.

"Hoje não posso estar com você [Enrico], mas gostaria de te mandar essa mensagem. Se não for hoje, daqui uns meses ou anos, você possa ver e saber que você tem um pai que te ama, que nunca te abandonou e nunca vai te abandonar", declarou Nunes, em vídeo publicado no Instagram.

Nos comentários, Karina rebateu a fala do ex-companheiro, acusando-o de cinismo. "As palavras parecem bonitas, mas tudo tem um porquê. Não é à toa que a Justiça diz o contrário. Que Deus tenha misericórdia e te dê graça para ser mais verdadeiro em sua próxima família", escreveu a apresentadora.

