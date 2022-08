Luisa Sonza prestigia show de Manu Gavassi em São Paulo - Ag. News

Publicado 09/08/2022 16:50

Rio - Luísa Sonza falou um pouco sobre perdão em seu Instagram, nesta terça-feira (9), após ser questionada por um seguidor. A cantora afirmou que está aprendendo a equilibrar perdão e convivência após erros de pessoas em sua vida.

"Sim, acho que às vezes até demais. A pessoa erra comigo várias vezes e eu continuo convivendo por muito tempo, porque simplesmente não consigo compreender as pessoas e às vezes acabo deixando muita gente na minha vida. Sendo que talez eu deveria perdoar, mas parar de conviver. Ao mesmo tempo, eu só não me importo", disse a cantora.



"Eu acredito que as pessoas entregam o que podem, mas claro, colhem o que plantam sempre. Meio que nem tem a ver comigo. E está todo mundo tão doente, que eu sinto que muitos vezes nem posso cobrar tanto das pessoas", continuou Luísa.

"Eu só me distancio em últimos casos. Se não, fico próxima, sempre observando, sabendo até onde eu posso ir, mas tentando ajudar ou não atrapalhar o processo da outra pessoa. Estou entendendo o equilíbrio entre perdoar e continuar convivendo e apenas perdoar. Acho que ainda não sei qual é o limite", disse.