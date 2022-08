Maraisa beija fã durante show - Reprodução de vídeo

Publicado 09/08/2022 13:33 | Atualizado 09/08/2022 13:35

Rio - Maraisa, dupla com Maiara, levou o público à loucura após beijar um fã durante um show no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira. Nas imagens, a cantora aparece dançando agarradinha com o rapaz, chamado Alexandre Correa, ao som da música 'Bom Rapaz'. Os dois trocam alguns chamegos e, logo depois, se beijaram. A plateia vibrou.

fotogaleria

O momento foi compartilhado pelo sortudo através do Instagram. “E não é que funcionou?”, escreveu ele na legenda, aos risos. Solteira desde o ano passado, Maraisa, de 34 anos, também falou sobre o beijo durante uma live: “Foi só um selinho, seus bestas”, comentou a sertaneja.

Veja vídeos do beijo: