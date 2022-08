Isabella Scherer fala sobre mudanças no corpo durante gravidez - Reprodução / Instagram

Isabella Scherer fala sobre mudanças no corpo durante gravidez

Publicado 09/08/2022 19:52

Rio - Isabella Scherer usou as redes sociais, nesta terça-feira, para relembrar o período em que ficou internada na 29ª semana da gravidez dos gêmeos, Mel e Bento. A atriz e campeã do "MasterChef Brasil" participou da campanha de uma marca de produtos para bebês e dividiu seu relato com os seguidores.

"Foi com certeza a semana mais complicada. Fiquei internada durante uma semana. Comecei a sentir contrações de treinamento, que começaram a ficar ritmadas. Comecei a falar com o meu médico enquanto elas estavam ritmadas de 20 em 20 minutos", começou a filha do nadador Xuxa.

Em seguida, Isabella contou que quase entrou em trabalho de parto: "De uma hora para outra, mudou para sete minutos e quando chegou em sete, o médico falou para eu ir para o hospital e esse tempo foi diminuindo. Já estava quase no trabalho de parto prematuro, a gente entrou com medicação e repouso total. Tentei ficar tranquila, mas foi com certeza a semana mais difícil", desabafou ela, que espera os gêmeos do namoro com Rodrigo Calazans.

A artista contou que estava sozinha em casa quando tudo aconteceu e precisou da ajuda de uma amiga para chegar ao hospital onde ficou internada: "Eu liguei para uma amiga minha que mora aqui perto e falei, 'Talvez eu precise de você está noite. Durma com o celular no (volume) alto. Não deu outra, precisei, estava sozinha em casa, ela me levou para o hospital", relatou Isabella.