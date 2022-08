João Guilherme relembra visual de quando veio ao Rio de Janeiro - Reprodução Internet

Publicado 09/08/2022 19:46

Rio - O ator e cantor João Guilherme está cada vez fazendo mais sucesso com suas fãs. Nesta terça-feira (9), após compartilhar uma foto antiga do seu corpo sarado, a internet foi à loucura, e comentários como "fico sem forças meu deus", "gostoso" e "vai com calma" são só algumas das reações dos fãs.

O ator, conhecido também pelas mulheres com quem se relaciona, recebeu muitos elogios ao relembrar o cabelo loiro e o corpo de praia: "Saudades do calor carioca, saudades do cabelo loiro, saudades do cão curioso, não sei explicar as bolhas".

Comentários como "Gostoso", "Que gato" e "Lindo" foram recorde entre seus fãs. João fez um post com várias fotos de quando estava no Rio e famosos como Yá Burihan, ex-participante do programa "De férias com Ex", e o cantor Garbo, também mandaram suas lembranças e elogios.

João Guilherme é filho do cantor sertanejo Leonardo, e além da sua carreira na arte, o ex-namorado de Larissa Manoela coleciona fama também com seus affairs. Desde que se separou de Jade Picon, a vida solteira de João tem dado o que falar, depois de se relacionar com nomes como Bianca Andrade, Yasmin Brunet, Vanessa Lopes e muitas outras.

