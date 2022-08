Suzana Pires - Reprodução/Instagram

Suzana PiresReprodução/Instagram

Publicado 09/08/2022 17:01 | Atualizado 09/08/2022 17:02

Rio - Suzana Pires recebeu muitas críticas nas redes ao comparar Rafa Kalimann e Débora Nascimento nos comentários de uma publicação no Instagram. A influenciadora e ex-BBB assumiu publicamente o affair com José Loreto, ex-marido da atriz, durante o show comemorativo dos 80 anos de Caetano Veloso, que ocorreu no último domingo.