Filha de Victor Pecoraro, Sofia, tem infecção na pele e Renata Muller revela tensãoReprodução/Instagram

Publicado 09/08/2022 15:43

Rio - Renata Muller, ex-mulher de Victor Pecoraro, usou as redes para informar que sua filha, Sophia, de 12 anos, precisou ser levada ao hospital devido uma infecção bacteriana de pele. A modelo explicou o motivo para o atendimento médico da menina.

"Tive que vir às pressas com a Sofia aqui na pediatra, que me atendeu de emergência uma hora dessa. Há mais ou menos uma semana apareceu um carocinho no peito dela e a gente foi observando esse carocinho, foi ficando vermelho, até que ontem esse carocinho já estava mole, não estava mais rígido. E hoje quando ela acordou ele estourou", relatou.

"Ela teve tipo um furúnculo mesmo na região do peito dela e saiu muito pus com sangue hoje. Teve uma infecção bacteriana de pele e a gente veio aqui para ver se ela precisava ir ao hospital para fazer o tratamento com antibiótico venal ou se dava para a gente tratar via oral. Graças a Deus ela vai tratar via oral", declarou a empresária.

Já nesta terça-feira, Muller voltou a atualizar os Stories com uma piora no estado de saúde de Sofia: "Bom dia, amores! Estou na luta sem dormir com a Soso por conta do abscesso que deu uma piorada! Mais tarde dou notícias pra vocês! Tô tão cansada e estressada que vocês não têm ideia! É cada coisa que tá acontecendo que, se eu falar, parece um filme! Orem por nós", pediu ela.

Recentemente, o motivo do término do casamento de Renata Muller e Victor Pecoraro foi exposto por Sylvia Goulart, empresária do meio artístico. Segundo ela, o ator saiu de casa após se envolver, durante as gravações de um filme, com Rayanne Morais. "Falei com a Renata, que é minha amiga. Ela confirmou a separação. Ele nem ainda se separou dela no papel e já está morando com a outra, com a santinha do pau oco", afirmou.