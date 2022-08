Simaria - Reprodução/Instagram

SimariaReprodução/Instagram

Publicado 09/08/2022 21:30

São Paulo - Simaria vem enfrentando uma fase cheia de polêmicas. Nos últimos dias, a cantora foi acusada de ser apaixonada pelo marido da irmã, Simone , com quem trava algumas diferenças e intrigas. Nesta terça-feira (9), a cantora surgiu com uma frase reflexiva.

fotogaleria

No perfil do Twitter, Simaria compartilhou uma foto em frente ao espelho e na legenda escreveu: "Pequenas coisas podem se tornar grandiosas, quando pesadas em nosso coração. São nos detalhes que a vida se revela..."

Mesmo sem mencionar o assunto, fãs entenderam ser um recado sobre os boatos recentes do triângulo amoroso envolvendo a irmã e o cunhado.

Pequenas coisas, podem se tornar grandiosas, quando pesadas em nosso coração. São nos detalhes que a vida se revela... pic.twitter.com/zHxOGW0fRQ August 9, 2022

Revoltado com as acusações, Kaká Diniz, marido de Simone, utilizou o perfil do Instagram para fazer um longo desabafo comentando os rumores.

"Eu aprendi que a melhor forma de combater qualquer manifestação de ódio é através do amor! Quando falamos que Deus é amor, falamos sobre o amor para com o próximo, pois amar a si mesmo é fácil, difícil mesmo é ter compaixão com o outro."

"Mas nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social. O problema não tá na internet, mas sim, em quem 'acha que tem voz' nela. O problema não tá na vida de quem é feliz, mas sim, na vida de quem é infeliz", continuou.

"No final, o diferencial está no que vem de 'dentro' para 'fora', não no que está de fora para dentro. Quem é feliz VIVE. Quem é INFELIZ, vive vendo o outro viver feliz", finalizou, compartilhando uma foto dele ao lado de Simone e os filhos.



A reportagem é de Luanda Moraes, do iG.