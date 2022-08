Gil do Vigor - Reprodução/Instagram

Gil do VigorReprodução/Instagram

Publicado 09/08/2022 20:06

Gil do Vigor usou o Instagram nesta terça-feira (09) para desabafar sobre o seu processo de autoaceitação. O economista, último eliminado antes da final do "BBB 21", compartilhou diversos cliques para comentar sua descoberta do amor próprio.

"Durante muito tempo eu fui muito inseguro comigo e com o meu corpo. Inseguro em relação a forma que as pessoas me enxergavam. Do Big Brother para cá, eu passei a me aceitar, me entender, me reconhecer… me amar! Esse processo foi muito árduo mas também muito necessário", afirmou.

O ex-BBB ainda celebrou o olhar afetuoso que desenvolveu sobre si. "Sou grato por ter vivido momentos únicos que me fizeram entender quem eu sou, me amar e finalmente me libertar. Hoje eu celebro o amor próprio. Se aceitar é ser seu amigo, estar bem consigo mesmo. Para amar o próximo, você precisa se amar primeiro", concluiu.

Confira: