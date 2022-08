Rafa Kalimann revela com que idade perdeu a virgindade em podcast - Reprodução/YouTube

Rafa Kalimann revela com que idade perdeu a virgindade em podcastReprodução/YouTube

Publicado 09/08/2022 22:00

São Paulo - Nesta terça-feira (09), Rafa Kalimann esteve no "Quem Pode, Pod", o podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Na conversa, ela relembrou dificuldades que já passou no passado e ainda fez revelações sobre a vida amorosa.

fotogaleria

"Saí de casa muito cedo com 14 anos, para modelar. E queria que eles [família dela] evoluíssem comigo. Meu pai foi conhecer o mar com 45 anos. Meu pai me treinava para falar no Faustão. Ele me colocava para ver o Faustão e falava 'essa reposta é ótima", inicia a influencer, que revelou que a família havia vendido o que tinham para ela seguir o sonho dela e assim, conseguiu ir para São Paulo.