Família Smith comemorando a vitória de Will depois do Oscar de 2022 - Reprodução internet

Publicado 08/08/2022 20:19

Rio - Filha de Will Smith, a cantora Willow Smith veio a público pela primeira vez para falar sobre o incidente envolvendo seu pai na cerimônia de entrega do Oscar deste ano. "Minha família é humana, eu os amo e agradeço por toda a sua humanidade", explicou a cantora de 21 anos em uma entrevista recente à Billboard.

"Por causa da posição em que estamos, nossa humanidade às vezes não é aceita, e se espera que ajamos de uma maneira que não conduza a uma vida humana saudável e não conduza a sermos honestos", diz Willow. A artista também afirma que as repercussões não a abalam tanto quanto seus demônios internos.



Em março deste ano, o ator Will Smith virou notícia ao agredir o comediante Chris Rock, que era um dos apresentadores da cerimônia do Oscar. O tapa foi incentivado por uma piada que Chris fez com a esposa de Will, Jada Smith, ao compará-la a uma personagem que também tem a cabeça raspada - Demi Moore em "Até o Limite da Honra". Smith ficou revoltado e subiu ao palco em defesa da mulher, que sofre de alopecia, uma doença que causa queda de cabelo.

Desde então, algumas falas públicas foram feitas, Will publicou um vídeo em seu Youtube pessoal se desculpando e respondendo perguntas polêmicas. Também afirmou que tentou contato com Chris mas não obteve resposta: "A mensagem que ele retornou é que ele não está pronto para falar", disse o ator.



Como punição, Will Smith foi proibido pela Academia de Hollywood de aparecer na cerimônia do Oscar pelos próximos dez anos. Ele pode ser indicado a prêmios mas não é permitido que vá buscá-los em caso de vitória.