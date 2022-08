Aline Campos e Jesus Luz - Reprodução/Instagram

Publicado 08/08/2022 18:11

Rio - Aline Campos comentou sobre seu namoro com Jesus Luz durante o programa "Foi Mau", que irá ao ar nesta segunda-feira (08). A atriz negou ser o pivô da separação do modelo com Carol Ramiro e garantiu que não se envolveu com Jesus Luz enquanto ele ainda estava com a ex-esposa.