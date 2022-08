Cíntia Dicker - Reprodução do Instagram

Cíntia DickerReprodução do Instagram

Publicado 08/08/2022 15:03

Rio - Cintia Dicker citou as mudanças que ocorreram em seu corpo após a gravidez, entrevista à 'Quem'. O bebê que a modelo espera é fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby. "Estou amando, é uma transformação louca todo dia. Pra mim, a barriga apareceu muito rápido. Com quatro semanas já apareceu barriga", contou ela.