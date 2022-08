Táta Werneck fala sobre Jô Soares no ’Fantástico’ - Reprodução/TV Globo

Publicado 08/08/2022 12:31 | Atualizado 08/08/2022 13:06

Rio - Tatá Werneck se emocionou muito ao falar sobre Jô Soares, que morreu aos 84 anos na última sexta-feira (5). A humorista participou do 'Fantástico', na TV Globo, neste domingo (7), ao lado de Fábio Porchat, Eduardo Sterblitch, Welder Rodrigues, e foi às lágrimas ao relembrar de quando esteve no programa do apresentador e aproveitou para comentar sua importância para a comédia.

"A comédia hoje em dia tem me deixado mais triste que feliz. Tem me emocionado mais do que feito rir. Inevitável pensar no Jô e não lembrar do Paulo (Gustavo), de grandes comediantes que estão partindo. A melhor coisa que você pode fazer para um comediante é rir dele. Pesquisar o Jô. Essa geração que está vindo, pesquisem o Jô. Eternizem o Jô", disse a apresentadora do "Lady Night".