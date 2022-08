Gracyanne Barbosa defende Belo após cantor se apresentar sentado - Reprodução / Instagram

Publicado 08/08/2022 09:59 | Atualizado 08/08/2022 10:05

Rio - Gracyanne Barbosa usou as redes sociais, no último domingo, para explicar aos seguidores o motivo do marido, Belo, ter realizado um show sentado no Rio. No Instagram, a modelo fisiculturista revelou que o cantor vem sofrendo com fortes dores no nervo ciático e aproveitou para elogiar sua determinação.

"Ele tem dor no ciático! Uma das piores dores que uma pessoa pode sentir. Quem já teve sabe do que eu estou dizendo", iniciou Gracyanne via stories. "Mesmo com muita dor, sem aguentar ficar em pé, ele foi lá e fez o show em respeito aos seus fãs e as pessoas que estavam lá para ouvir a sua voz", explicou aos internautas.

Ao falar sobre o problema de saúde do marido, a modelo compartilhou alguns registros do cantor sentado durante o show, elogiou seu profissionalismo e também fez uma declaração de amor para ele. "Quando vi esse vídeo (dele cantando sentado na cadeira), meu coração ficou 'apertadinho' e, ao mesmo tempo, morrendo de orgulho da sua força. Eu te amo, Belo", concluiu.