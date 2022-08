Amaury Nunes grava vídeo em comemoração ao aniversário do filho, Enrico, e Karina Bacchi rebate - Reprodução / Instagram

Publicado 08/08/2022 10:45 | Atualizado 08/08/2022 10:52

Rio - Amaury Nunes, ex-marido da apresentadora Karina Bacchi, usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao filho, Enrico, que completa 5 anos de idade nesta segunda-feira. No Instagram, o empresário publicou um vídeo onde desabafa sobre estar longe do menino nessa data especial e acabou recebendo críticas de Karina.

"Hoje não posso estar com você [Enrico], mas gostaria de te mandar essa mensagem. Se não for hoje, daqui uns meses ou anos, você possa ver e saber que você tem um pai que te ama, que nunca te abandonou e nunca vai te abandonar", iniciou Amaury no registro. "Queria te desejar um dia maravilhoso, que você aproveite seu aniversário. Que você saiba que meu amor por você é incondicional. Não depende de nada e ninguém. Vou sempre te amar e estar aqui. Quando você quiser e precisar, não importa se você tem 5 anos ou 10 ou 15. Estou aqui para você. Você me ensinou o que é o amor puro e verdadeiro de pai para filho. A gente tem essa conexão", declarou.

"Independentemente das diferenças que hoje seu pai e sua mãe têm, não queria que isso interferisse nessa relação. Mas eu respeito. Queria continuar aqui, te desejando o melhor aniversário do mundo", desabafou por fim.

Nos comentários da publicação, Karina Bacchi aproveitou para rebater a fala do ex-companheiro, acusando-o de cinismo. "As palavras parecem bonitas, mas tudo tem um porquê. Não é à toa que a Justiça diz o contrário. Que Deus tenha misericórdia e te dê graça para ser mais verdadeiro em sua próxima família", escreveu a apresentadora.

Amaury e Karina se divorciaram no início de 2022, depois de 4 anos de casamento. Após especulações de que o suposto fanatismo religioso da apresentadora seria o principal motivo para o rompimento do casal, o empresário saiu em defesa de Karina, afirmando que não as pessoas não deveriam culpá-la por isso. "Nós nos separamos, sim, mas o respeito, carinho e admiração continuam. Não façam julgamentos, ou busquem motivos e culpados. Só nós dois sabemos realmente tudo que passamos. Neste momento eu peço respeito e a compreensão de todos. Que Deus siga nos dando sabedoria e iluminando nossos caminhos", disse na época.



