Anitta fecha sala de cinema para assistir ao filme de Fábio Porchat ao lado de amigos - Reprodução Internet

Anitta fecha sala de cinema para assistir ao filme de Fábio Porchat ao lado de amigosReprodução Internet

Publicado 08/08/2022 10:00

Rio - A cantora Anitta curtiu a noite deste domingo muito bem acompanhada. Ela contou nos Stories, do Instagram, que fechou uma sala de cinema para assistir ao filme "O Palestrante", de Fábio Porchat. "Hoje é dia do Porchat. A gente foi na peça e agora no cinema. É a procissão para ver... Não tenho senso", disse a artista nas redes sociais.

fotogaleria

Porchat também falou sobre o assunto na web. "Anitta me ligou e pediu: 'Fabio, quero assistir O Palestrante e fazer como o Paulo Gustavo fazia comigo. Ele fechava uma sessão só para eu assistir com a minha família.' Falei: 'então está bom, vai na minha peça e depois vai lá assistir'. Essa é a procissão de Anitta e família. Amigo tem que fazer esse tipo de coisa", explicou.

O grupo de Anitta era formado por sua família, além de famosos como Bianca Andrade, Nicole Bahls, Pocah, Lexa, Rebecca, entre outros.