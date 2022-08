Juliette leva a mãe, dona Fátima, para conhecer Anitta - Reprodução/Instagram

Rio - Juliette Freire usou as redes sociais, no último domingo, para mostrar o primeiro encontro entre sua mãe e a cantora Anitta. Nos Stories do Instagram, a campeã do "BBB 21" contou que dona Fátima é fã da Poderosa, mas ainda não tinha visto a artista de perto, mesmo tendo morado na mansão da famosa, no Rio, depois que a filha venceu o reality show da TV Globo.

"Fui vestir uma roupa e disse: 'Mainha, vou ali em Anitta'. Aí ela foi se arrumar todinha e disse: 'Quero ver ela também'. Ela nunca viu e é doida por Anitta. Sempre pergunta: 'Quando vou conhecer?'", contou Juliette. "Sou louca para ver aquela menina. Se ela for igual a mãe dela, ela é nota mil, a mãe dela é show", comentou dona Fátima.

Pouco depois, a cantora voltou a atualizar seus Stories registrando o momento em que a matriarca encontra com Anitta, que aparece vestindo um pijama rosa. "Você morou aqui e eu não estava aqui", disse a voz de "Envolver". "Satisfeita, eita que menina linda", declarou a mãe de Juliette, depois de abraçar a artista.

