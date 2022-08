Isabella Scherer - Reprodução do Instagram

Publicado 08/08/2022 16:23 | Atualizado 08/08/2022 16:26

Rio - Isabella Scherer, de 26 anos, falou sobre as dificuldades que tem enfrentado na reta final da gravidez através do Instagram Stories, nesta segunda-feira. A atriz, que espera um casal de gêmeos, fruto do relacionamento com Rodrigo Calazans, contou que está sem mobilidade e que tem dormido mal devido ao refluxo.

"O médico tinha falado que com 34 semanas é quando as mães de gêmeos começam a falar: 'Ferrou, não aguento mais'. E eu estou assim. Não consigo mais me mexer. Mudou tudo de uma semana para cá", afirmou a filha do nadador Xuxa, que acrescentou: "Hoje eu passei várias horas acordadas na madrugada porque simplesmente meu refluxo não me deixava em paz".

"Como lidou com as mudanças do seu corpo? Foi tranquilo?", quis saber um internauta. "A única coisa que me incomoda é a 'papada' que inchou muito", admitiu Isabella ao mostrar a região nos stories e explicar que consegue disfarçar o inchaço com maquiagem. "O que mudou depois que você virou mãe?", indagou outro. "Estou mais cansada, estressada, com dor nas costas... mas de resto continuo igual, só com 13 quilos a mais", contou a atriz, bem-humorada.