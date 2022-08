Preta Gil completa 48 anos e recebe homenagem de Ivete Sangalo nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 08/08/2022 15:45

Rio - Ivete Sangalo usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para comemorar o aniversário de Preta Gil. Em postagem no Instagram, a cantora resgatou fotos antigas com a amiga e escreveu uma bela declaração para a artista que completa 48 anos.

fotogaleria

"Hoje é o aniversário desse meu amor, Preta Gil. O nosso encontro foi um acontecimento no meu coração. Pretinha é aquela pessoa que você não deve deixar escapar sem alimentar um novo encontro. Ela é mãe. Ela é cuidado e dengo. Ela é doideca e sabida. Eu amo você, minha Pretoca. Seja sempre feliz", disse Veveta.

A aniversariante do dia também foi ao Instagram para celebrar a data, recebendo as felicitações de fãs e amigos famosos. "8 do 8 de 1974. Foto do dia do meu nascimento, onde eu tive o privilégio de vir ao mundo fruto de Seu Gilberto e Dona Sandra! Hoje, eu completo 48 anos de vida e sou pura emoção e felicidade!!!", declarou Preta Gil.

Confira: