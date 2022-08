Giovanna Ewbank se declara para Bruno Gagliasso nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank se declara para Bruno Gagliasso nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 08/08/2022 13:46

Rio - Giovanna Ewbank usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira, para fazer uma declaração de amor para o marido, Bruno Gagliasso. No Instagram, a apresentadora publicou um registro em que aparece ao lado do ator e aproveitou para elogiar seu companheirismo.

fotogaleria

"Hoje acordei com vontade de me declarar para o meu amor", iniciou Giovanna na legenda. "Acordei com a certeza de estar caminhando junto com a pessoa certa. Dividindo o amor, o fruto e o sonho de um futuro melhor. Aprendendo ora com lagrimas, ora gargalhadas, ora pelo simples fato de existir. E é tão bom quando temos certeza. Obrigada, Bruno Gagliasso, pela força, amor e parceria. Te amo!", disse a apresentadora.