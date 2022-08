Paulo André canta com Ferrugem - Fred Pontes/Divulgação

Publicado 08/08/2022 13:30

Rio - Paulo André fez uma participação mais que especial no show do Ferrugem na noite deste domingo (7), no Rio. Relembrando a época de 'BBB 22' quando o atleta encantou o público com sua voz, ele subiu ao palco para cantar com o artista "Como nunca amei ninguém", música que PA viralizou ao cantar no reality.

No fim da apresentação, Ferrugem fez questão de elogiar o ex-BBB. "Tem um monte de gente que sobe no palco para participar com a gente e não faz metade do que você fez dizendo que não sabe fazer", exaltou.

Nos stories, Paulo André comentou da emoção de realizar mais esse sonho. "E se eu falar que não zerei o game e que não estava tremendo com a responsa de cantar ao lado do 01, eu estou mentindo", comemorou.