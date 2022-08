Olivia Newton-John e John Travolta em 'Grease' - Reprodução

Publicado 08/08/2022 18:26 | Atualizado 08/08/2022 18:28

Rio - John Travolta se pronunciou após a morte de Olivia Newton-John, nesta segunda-feira, aos 73 anos . Em postagem no Instagram, o ator lamentou a perda da atriz, com quem contracenou no musical "Grease", de 1978, ao interpretar o encrenqueiro Danny Zuko.

"Minha querida Olivia, você fez todas as nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. Eu te amo tanto. Nós nos veremos ao longo dessa estrada e nós todos estaremos juntos novamente. Seu, do primeiro momento em que te vi e para sempre! Seu Danny, seu John!", escreveu Travolta, que se tornou um dos galãs dos anos 80 após fazer par romântico com a loira no musical que tem uma das trilhas sonoras mais vendidas de todos os tempos.

A atriz e cantora Olivia Newton-John morreu, nesta segunda-feira, aos 73 anos, no rancho em que vivia, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pelo marido da australiana, John Easterling, em postagem na página oficial da artista no Facebook. A veterana enfrentava um câncer de mama há 30 anos, mas a causa da morte não foi divulgada pela família.

Confira: