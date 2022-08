Olivia Newton-John, a Sandy de 'Grease', morre aos 73 anos - Divulgação

Olivia Newton-John, a Sandy de 'Grease', morre aos 73 anosDivulgação

Publicado 08/08/2022 17:07 | Atualizado 08/08/2022 18:06

Rio - Conhecida por estrelar o musical "Grease", a atriz e cantora Olivia Newton-John morreu, nesta segunda-feira, aos 73 anos, no rancho em que vivia, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pelo marido da australiana, John Easterling, em postagem na página oficial da artista no Facebook. A veterana enfrentava um câncer de mama há 30 anos, mas a causa da morte não foi divulgada pela família.

fotogaleria

"Olivia Newton-John faleceu pacificamente em seu rancho no sul da Califórnia esta manhã, cercada por familiares e amigos. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da família durante este período muito difícil", diz a nota. A cantora deixa o marido e uma filha, Chloe Lattanzi, de 36 anos, fruto do relacionamento de Olivia com Matt Lattanzi.

O comunicado cita a luta da atriz contra o câncer e pede doações à instituição fundada pela artista: "Olivia tem sido um símbolo de vitória e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua jornada contra o câncer de mama. Sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com o Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa de plantas medicinais e câncer. Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para a Fundação Olivia Newton-John".

Olivia Newton-John nasceu em Cambridge, na Inglaterra, em 26 de setembro de 1948, e foi naturalizada australiana quando sua família se mudou para Melbourne. Aos 14 anos, iniciou sua carreira como cantora ao se juntar a outras três meninas em uma banda que se separou em 1970.

Em 1978, fez sua estreia nos cinemas como Sandy Olson no filme "Grease: Nos Tempos da Brilhantina" e se tornou um dos nomes mais conhecidos dos anos 70 e 80, após contracenar com John Travolta no longa. A atriz foi indicada ao Globo de Ouro por sua atuação como a jovem colegial e ao Grammy pela romântica 'Hopelessly Devoted To You'.

Depois de protagonizar o musical que tem uma das trilhas sonoras mais vendidas de todos os tempos, Olivia retornou às telonas, em 1980, como a estrela da fantasia "Xanadu". No ano seguinte, se tornou dona de mais um hit com o lançamento do single 'Physical', canção que é citada até hoje entre as principais faixas da era disco. Em 1983, voltou a contracenar com John Travolta na comédia "Embalos a Dois".



Mais recentemente, esteve na televisão em participação especial na série adolescente "Glee", em 2009. Além disso, entre seus últimos trabalhos como atriz está a série "Sordid Lives: The Series" e os filmes "Depois dos 30" (2011), "Sharknado 5: Voracidade Global" (2017) e "The Very Excellent Mr. Dundee" (2020).