Reguladora dos EUA autoriza retomada de entregas do Boeing 787 - Reprodução

Reguladora dos EUA autoriza retomada de entregas do Boeing 787Reprodução

Publicado 08/08/2022 17:41

A fabricante de aeronaves Boeing obterá luz verde para retomar as entregas de seu modelo de avião 787 Dreamliner "nos próximos dias", após mudanças em seu processo de fabricação, anunciou a agência reguladora do setor nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 8.

As entregas do modelo mais vendido da empresa foram interrompidas desde a primavera de 2021, mas a "Boeing realizou as mudanças necessárias para garantir que o 787 Dreamliner atende a todos os padrões de certificação", informou a Administração Federal de Aviação (FAA) em nota.

A FAA afirmou que inspecionará cada avião no processo.

Os primeiros defeitos do modelo 787 Dreamliner foram descobertos no final do verão de 2020 e análises mais profundas revelaram outros problemas.

A Boeing precisou suspender as entregas de novembro de 2020 até março de 2021 e depois até o final de maio deste ano. No final de junho de 2022, o grupo tinha 120 destas aeronaves.

"Continuaremos trabalhando com a FAA e com nossos clientes para retomar as entregas do 787", declarou a Boeing de forma concisa à AFP.

Após o anúncio da FAA, as ações da Boeing subiram mais de 1,5% na Bolsa de Valores de Nova York.