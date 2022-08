Acordo estratégico entre as duas potências tem o objetivo de limitar os arsenais nucleares - Reprodução

Acordo estratégico entre as duas potências tem o objetivo de limitar os arsenais nuclearesReprodução

Publicado 08/08/2022 15:30

A Rússia anunciou nesta segunda-feira, 8, que está suspendendo as inspeções americanas a instalações militares previstas no tratado New START, um acordo estratégico entre as duas potências para limitar os arsenais nucleares.

Em um comunicado, o ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que as instalações sujeitas a inspeções sob o tratado serão "temporariamente" isentas de inspeções.

Entre os locais em questão estão bases de lançamento de mísseis e bases aéreas e navais onde estão implantados mísseis nucleares.

Este anúncio é feito no contexto da ofensiva russa na Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro, e num momento em que o presidente russo Vladimir Putin se gaba de novas armas "invencíveis" desenvolvidas pela Rússia.

"A Federação Russa é obrigada a recorrer a esta medida (...) devido a realidades existentes que criam vantagens unilaterais para os Estados Unidos e que privam a Rússia do seu direito de realizar inspeções em território americano", explica o comunicado divulgado pela diplomacia russa.

Entre as dificuldades, o ministério das Relações Exteriores da Rússia cita dificuldades de viagem e obstáculos aos vistos devido às sanções ocidentais impostas a Moscou.

O tratado assinado em 2010 limita os arsenais das grandes potências a um máximo de 1.550 ogivas implantadas para cada, o que representa uma redução de 30% em relação ao limite estabelecido anteriormente em 2002.