Central nuclear de Zaporizhzhia - Reprodução

Publicado 08/08/2022 10:25 | Atualizado 08/08/2022 10:40

A Rússia acusou nesta segunda-feira, 8, as forças ucranianas por um bombardeio contra a maior central nuclear da Europa e fez um alerta sobre as potenciais "consequências catastróficas" para o continente.



O bombardeio das instalações da central nuclear de Zaporizhzhia "por parte das Forças Armadas ucranianas é uma atividade potencialmente extremamente perigosa... que pode ter consequências catastróficas para uma vasta região, incluindo o território da Europa", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Ele pediu aos aliados da Ucrânia que "utilizem sua influência para evitar a continuidade dos bombardeios". Ucrânia e Rússia trocam acusações pelos ataques contra a central de Zaporizhzhia, o maior complexo nuclear da Europa, que está sob controle russo desde março. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou os ataques, sem responsabilizar nenhuma das partes.

No sábado, 6, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou em um comunicado: "Estou extremamente preocupado pelo bombardeio ontem na maior usina nuclear da Europa, que realça um risco muito real de um desastre nuclear".