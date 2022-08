Anitta - Divulgação

Publicado 08/08/2022 21:34 | Atualizado 08/08/2022 21:43

Rio - Anitta foi a convidada do "PodDelas" desta segunda-feira e voltou a falar sobre seus planos de se aposentar cedo. Durante o bate-papo, a cantora de 29 anos explicou uma postagem recente que fez no Twitter, dizendo: "me aproveite enquanto é tempo". De acordo com a artista, o tweet era apenas uma reflexão e não se referia diretamente à sua aposentadoria ou outro acontecimento específico.

"Não estou doente, graças a Deus. Acabei de sair de uma cirurgia (de endometriose) e estou no auge da minha saúde. Não terminei meu namoro (com o produtor Murda Beatz). É isso, é para me aproveitar", esclareceu para as apresentadoras Tatá Estaniecki e Boo Unzueta.

A dica do dia é: me aproveite enquanto é tempo. Boa noite — Anitta (@Anitta) August 3, 2022

Em seguida, Anitta explicou como planeja sua aposentadoria: "Não é segredo que eu tenho essa vontade. Falo desde sempre que não vou esperar ficar velha para parar, vou parar cedo. Não de trabalhar, mas de fazer música do jeito que eu faço. Talvez eu continue fazendo por diversão, por esporte, por amor. Mas não tenho vontade do compromisso de ter um hit, de fazer sucesso, de estar bombando", afirmou.

A cantora ainda compartilhou um desabafo sobre a pressão estética que mulheres enfrentam no meio artístico: "A indústria musical é muito injusta, principalmente com as mulheres. Você vê que cantores quanto mais velhos mais ícones eles viram. Agora, mulheres vão virando piada, o povo vai comparando se você está magra, gorda ou com ruga. Não que eu me importe com o que os outros estão pensando, mas viver nessa pressão com o tempo você acaba se deixando levar. Eu acho que é uma questão de saúde mental também", declarou.

"Vou fazer 30 anos ano que vem. Não, não vou me aposentar ano que vem (risos). Ainda tenho um monte de coisas para fazer. Não tenho mais o fôlego que eu tinha com 20 anos, de sair de um show e ir direto para um programa de TV ou um ensaio. Antigamente eu tinha fôlego para fazer três shows numa noite. Agora, se eu faço, fico doente. Nessa turnê da Europa, no final já estava quase morrendo. Tem uns vídeos em que estou magra e cansada", relatou a Poderosa.

Dona do hit "Envolver", Anitta afirmou que já atingiu todas as metas que tinha para sua carreira e, por isso, já considera a aposentadora. "Já passou tudo que eu tinha falado 'depois que eu fizer tal coisas', desde o ano passado. Se fosse assim, já teria parado agora. Como ter mais de uma música famosa no mundo inteiro, fazer um grande viral como 'Show das Poderosas', como 'Envolver' aconteceu. Nem pensei em dinheiro, foi mais na minha saúde, ver até onde eu iria aguentar", disse.

"Por mim mesma, não fico mais pensando 'vou ter tantas visualizações? ganhar ou perder?'. Parei depois que conquistei tudo que queria. Senão você vira refém disso e vai ter que fazer para sempre a política da boa vizinhança. Eu prefiro perder uns números do que ter que falar 'oi' para quem eu não quero, fingir que gosto de quem não gosto, sorrir para quem não quero e ir para uma festa que não quero. Detesto isso", completou Anitta.