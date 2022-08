Susana Vieira segue internada em hospital do Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 08/08/2022 09:54

Rio - Susana Vieira, de 79 anos, usou o Instagram neste domingo (07) para agradecer o carinho dos fãs e dar informações sobre seu estado de saúde . A atriz está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital em Copacabana, Zona Sul do Rio, desde sexta-feira (05). Ela testou positivo para Covid-19, no dia 12 de julho, e trata as sequelas da doença no pulmão. A artista foi diagnosticada com leucemia, em 2015, e por isso necessita de maior observação. Ainda não há previsão de alta.