Michel Teló e Thais Fersoza celebram aniversário da filha, Melinda, na BarraFabricio Pioyani / AgNews

Publicado 08/08/2022 09:20 | Atualizado 08/08/2022 09:28

Rio - O cantor Michel Teló e a atriz Thais Fersoza comemoraram, no último domingo, o aniversário da filha, Melinda, de 6 anos, e do filho Teodoro, de 5, em uma casa de festas localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Nas redes sociais, os artistas celebraram a oportunidade de poder festejar o aniversário das duas crianças ao lado de amigos e familiares.

"Dia muito especial de reunir amigos e família para celebrar a vida dos nossos filhos", iniciou Thais via stories do Instagram. "É um dia único para nós após anos sem fazer festa comemorando o aniversário deles, celebrando em casa as festas. Hoje vamos reunir família e amigos", completou, contando com o apoio do cantor, que estava ao lado.

O aniversário dos pequenos contou com a presença de famosos como Lulu Santos, acompanhado pelo marido Clebson Teixeira, além do atual companheiro de Deborah Secco, Hugo Moura, junto à filha, Maria Flor, e o casal Rafael Cardoso e Mariana Bridi.