Apresentadora Maria Cândida beija muito na praia da Barra da Tijuca

Rio - Maria Cândida foi flagrada, neste domingo, aos beijos com um homem misterioso, na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A apresentadora de 50 anos surgiu em clima romântico ao lado de um rapaz não identificado, enquanto aproveitava o dia nublado para descansar com os pés na areia.

Nos Stories do Instagram, a jornalista brincou que preferiu ignorar as condições climáticas para aproveitar seu último dia no Rio de Janeiro. Maria esteve na capital fluminense para gravar uma participação no "É de Casa" do último sábado, onde acabou constrangendo o apresentador Thiago Oliveira com muito elogios.

"Esse menino é muito bonito. Olha que gatíssimo de manhã! Não tem um irmão solteiro para apresentar pra mulher madura, gata, loba?", brincou Cândida, que ainda se comparou com uma personagem de "Pantanal" que tem feito sucesso com o público. "Eu tô que nem a Maria Bruaca!", disparou.

